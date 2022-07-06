Erdoğan'a eski danışmandan Dodurga mesajı: 'İş makineleri, kepçeler, otobüsler yığılmış köy meydanına'

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Çankırı'nın Dodurga beldesindeki seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçimleri açık ara farkla kazandık" sözleriyle iktidar medyasının seçimlere dair yaklaşımını köşesine taşıdı

Yazısında seçimleri AKP'nin alması için iktidar kanadının yoğun çaba sarf etme nedenlerini tek tek sıralayan Beki, "İster taraftarlarını sevindirmek, ister silkelemek için olsun, Dodurga'ya bu kadar anlam çok. Yapmayın Allah'ınızı severseniz" dedi.

İşte Akif Beki'nin yazısı şu şekilde:

"Köyden beldeye geri çevrilmişti; Çankırı-Dodurga belediye seçiminde AK Parti, oyların yüzde 87'sini aldı. Tamamını değil.

Transfer edilen imkan ve seçmene bakılırsa Cumhur İttifakı, yüzde yüzünü de alabilirdi, hatta almalıydı.

Niye alamadı?

AK Parti bunu sormuyor, sorgulamıyor mu sizce?

İş makineleri, kepçeler, otobüsler yığılmış köy meydanına.

Sembolik bir zafer ve moral arayışındaki iktidar, var gücüyle yüklenmiş.

1411 seçmeni tek tek markaja alıp iknaya uğraşmış.

Sevilen, tabanı olan muhtarı, aday göstermiş.

Kaymakamı, başkanlığa geçici kayyum atamış.

Yani iktidar, sahaya tamamen hakim.

Yağdırmaya, ihya ve abat etmeye başlamanın karşılığı ise 979 oy. Hakkı bu muydu?

Cumhur İttifakı, potansiyelinin altında kalmış.

Avuçlarının içindeki yerde, 400 bilmem kaç kişinin oyunu, ne yaptı ne ettilerse sandığa taşıyıp kazanamamışlar.

AK Partililerin zafer coşkusu, yine de anlaşılabilir.

Doğru; İstanbul'la Ankara'yı kaybettikten sonra Dodurga'yı kazanmak, hiçbir partiyi avutmaya yetmez.

Fakat 2019 yenilgisinden sonra havayı döndürdüklerine, rüzgarı tekrar arkalarına aldıklarına delaletmiş gibi yansıtabilirler.

Başkası da olsa psikolojiyi toparlamak için aynısını denerdi.

Ayrıca eminim, firelerin muhasebesini de kendi içlerinde yapıyorlardır.

Bakmayın siz; öyle "en anlamlı anket seçimdir, Dodurga anketine göre oyumuz yüzde 87, herkes anlamıştır artık" dediklerine.

Oylarının oralarda dolaşmadığını, herkesten iyi biliyorlardır.

İslam Ansiklopedisi'nde, Dodurga'nın "ülke alıp yönetmek" anlamına geldiği yazıyor diye...

2023 seçimlerini kesin olarak AK Parti'nin kazanacağına manevi işaret sayıyor değillerdir.

Dünya hakimiyeti teorileri, şurayı alanın burayı da alacağını söylüyor diye...

Dodurga’yı alanın, Türkiye’yi de alacağına maddi işaret addedecek halleri yok.

"Bütün alametler belirdi, yaşasın, demek 2023 AK Parti'nin" havası estirmeleri, rahatladıklarındandı sanki.

Bu işaretlere güvendiklerini, gerçekten inandıklarını düşünmüyor herhalde kimse.

Neyin ne olduğunu hiç bilmez olurlar mı!

Dodurga'yı, kamuoyu oluşturmak için kaldıraç olarak kullanan, sadece iktidar değil bu arada.

Altılı Masa'ya mesaj çıkarmak için, sinekten yağ çıkarmaya soyunan muhalifler bile görülüyor.

Dodurga'da, seçimin sanıldığı gibi çantada keklik olmadığına dair dersler buluyorlar.

Ceketimizi koysak alırız zanneden, rehavete kapılan mı vardı!

Zaten hangi seçim çantada kekliktir ki? İktidar da muhalefet de farkında olmaz olur mu?

İster taraftarlarını sevindirmek, ister silkelemek için olsun, Dodurga'ya bu kadar anlam çok. Yapmayın Allah'ınızı severseniz."