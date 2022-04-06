Erdoğan'a 2,5 metrelik vazo hediyesi

Menemen’de 45 yıldır çömlekçilik yapan Ahmet Taşhomcu'nun 200 kilo çamurdan yaptığı 2,5 metrelik vazo AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek. Vazonun Erdoğan'ın sevdiği turkuaz renkte olduğunu belirten Menemen Belediye Başkanvekili AKP'li Aydın Pehlivan şöyle konuştu:

"Çok beğendim, hayran kaldım. Cumhurbaşkanımızın en çok sevdiği ve tercih ettiği turkuaz renkte, yaklaşık 2,5 metre boyunda, kabartma Cumhurbaşkanı fosu altın varak olarak işlenmiş, zarif bir eser. Yani bu eserin her detayı düşünülmüş ve özenle hazırlanmış. Sayın Cumhurbaşkanımıza da böyle bir hediye yakışır. Külliyemizin ihtişamına da yakışacak."

Pehlivan, Ahmet Taşhomcu'nun bu yıl UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi'nde aday olarak gösterildiğini belirterek, "Kendisini destekliyoruz. Bu anlamda bizim gurur kaynağımız. İyi ki var" dedi. (ANKA)