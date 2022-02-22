Erdoğan ziyaretini iptal etti, dönüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamındaki Gine Bissau programını iptal ederek yurda dönme kararı aldı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamındaki Gine Bissau programını iptal ederek yurda dönme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın programını iptal etme gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

* Sayın Cumhurbaşkanımız yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacaktır.

* Bu gerekçe ile Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir.

* Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönecektir.
 