Erdoğan Zelenskiy ile telefonda görüştü

Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın 120 gün uzatılmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'le de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür etti.

Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti. Erdoğan, İstanbul’daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.