Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna'da savaşın birinci yıldönümünde Erdoğan ile Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Zelenskiy’e teşekkür eden Erdoğan, "bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını" belirtti.

Haber

Çin'den 'Ukrayna krizine çözüm' için 12 maddelik belge