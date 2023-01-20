Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Zelenskiy'e Ukrayna’da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.

Erdoğan'ın görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında "kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yinelediği" belirtildi.

Görüşmenin Almanya'daki ABD hava üssü Ramstein'da 50 ülkenin savunma bakanları ve askeri yetkililerinin bir araya geldiği "Ukrayna Savunma Temas Grubu" toplantının yapıldığı sırada gerçekleşmesi dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün Güvenlik Konseyi'ni toplamıştı.