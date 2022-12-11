Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılamasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ağırladıkları Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan 1.033 kişilik grupla eşi Emine Erdoğan'ın yakından alakadar olduğunu belirtti.

Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkani Zelenskiy'nin G-20 Zirvesi'nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Zelenskiy açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diyaloğumuz devam ediyor. Ukraynalı çocukları barındırdığınız ve şehirlerimize yüzlerce jeneratör sağladığınız için teşekkür ettim. Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl girişimine desteği kaydedildi. Ayrıca, tahıl koridoru için daha fazla çalışma ve koridorun olası genişlemesini de ele aldık."