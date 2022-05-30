Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Erdoğan'ın Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna tarım ürünlerinin ihracı için 'güvenli koridor' oluşturulmasına önem atfettiği belirtildi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmede "Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da ara buluculuk dâhil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiği" kaydedildi.

Açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti" denildi.

Ayrıca Erdoğan'ın "tarafların ve Birleşmiş Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdiği" belirtildi.

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