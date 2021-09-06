Erdoğan: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan okulları açık tutmakta kararlı olduklarını söyledi:

"Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın, özellikle müsterih olmasını istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyorum. Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz.

'İmam hatiplerin önünü kesmek amacıyla yapılan...'

"Yıllarca ötelenen, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan imam hatiplerimizi ve meslek liselerimizi diğer okullarla eşit hale getirdik. Gençler, istihdamda ara eleman diye bir kavram vardır. İşte bu ara elemanın yetiştiği yerler neresi? Burası. Artık sağı solu araştırmaya gerek yok. Ara eleman mı lazım, Sultanahmet Meslek Lisesi. Bugün rekordan rekora koşan özel sektörümüzün en fazla sıkıntı çektiği hususların başında ara eleman meselesi geliyor. Ama bundan sonra çekmeyecek. İlla üniversiteyi bitirmeniz de şart değil. Siz buradan çıktıktan sonra ara eleman olarak hemen istihdam edilebilecek bir imkanı sağlayacaksınız. Tabii ardından üniversite de geliyor. Üniversiteyle birlikte işin yükseğini de yapmış olacaksınız. O zaman çok daha farklı olacak.

28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor."