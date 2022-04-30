Erdoğan yine Gezi'yi hedef aldı: Bunların çevre diye bir anlayışı yok

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programında konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Cumhur ittifakı olarak 2023 hedefimize durmadan ulaşacağız. Unutmayınız ki AK Parti'de görev üstlenmek demek mevki sahibi olmak değildir. Milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi güçlendirmek, mağdurların yanında olmak için gece gündüz çalışmak demektir. Hangi dünyevi makam böyle samimi bir duanın verdiği çalışma azmini sağlayabilir. Seçimlerdeki başarımızın gece gündüz çalışarak ulaşımdan enerjiye her alanda kazandırdığımız eserlere borçluyuz.
- AK Parti'de görev üstlenmek her türlü mağdurların yanında olmak demektir. AK Parti 20 yıllık iktdarında kalkınma reformlarıyla gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarımızı geceli gündüzlü çalışarak ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Milletimiz bugün yaşanan sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor. İstanbul'da 1994'te yaktığımız meşaleyle bu şehrin kaderini biz değiştirdik.
- Düne kadar dünyanın birçok yerinde insanlar Türkiye'nin yerini haritada bile bilmiyordu. Bugün Türkiye'yi tanımayan, bilmeyen çok az kişiye rastlayabilirsiniz. İnşallah Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokarak tüm dünyanın ortak buluşma noktasına getireceğiz. Şu ana kadar teşebbüs dahi edilemeyen ne varsa hepsini bir bir geliştirdik. Size yar etmezler dedikleri ne varsa onları da ülkemizin kazanç hanesine ekledik.
- Bay Kemal'in dediklerine bakmayın. Malum o CHP'nin iktidarları döneminde karanlık bir Türkiye'yi yaşıyordu. Şimdiyse zihinsel karanlığı yaşayan Bay Kemal zannediyor ki artık bütün bu karanlık dünyasını bu millet yutacak. Artık bu millet bunu yutmuyor. Artık akıllı sayaçların olduğu bir Türkiye'de olduğumuzu da bilmiyor. Bu akıllı sayaçlarla kim karanlıkta kim aydınlıkta bundan da bihaber.
- Biz büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Peki karşımızdaki muhalefet ne diyor? Bay Kemal son grup konuşmasında söylediği iki başlıkla nihayet baklayı ağzından çıkardı. İlk mesajını 'ya bana katılın ya yolumdan çekilin' sözüyle verdi. Böylece bu zat partisinin genlerinde zaten var olan faşist yüzünü hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça ortaya koydu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat ve özgürlükçü tavrın baştan sona yalan olduğu, riyakarlıktan başka bir şey yapmadığı ortaya çıktı.
- Bunların çevre diye bir anlayışı yok, bu bizim anlayışımız. Milyonlarca ağaçları, fidanları caddelerin kenarlarına ve ortalarına biz diktik.
- İBB, PKK'yı belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde. Bunların da hesabını soracağız.