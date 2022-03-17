Erdoğan 'yılın hekimi' ödülünü vermişti: Hasta dahi bakmamış

Erdoğan’ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Türkiye’nin 81 ilinden hekim ve sağlık çalışanlarına ödüller verdi. Adana’dan etkinliğe katılarak “Yılın Hekimi” ödülünü alan isim ise Seyhan Devlet Hastanesi’nin acil servisinde “sözleşmeli hekim” olarak çalışan Dr. Alim Çökük oldu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; Çökük’ün neredeyse bir yıldır “hiç hasta bakmadığı”, hastane başhekim yardımcısı tarafından açılan kayıtlarla “hasta bakmış gibi gösterildiği” öğrenildi. Acil tıp uzmanı olarak görev yapan Çökük’ün isminin 2021 Şubat’tan bu yana servisin nöbet tutanaklarında da yer almadığı görüldü. Çökük’ün “yaklaşık bir yıldır hiç hasta bakmadığı” belirtilirken, bu durumun “acilde görev yapan diğer sağlık çalışanlarının iş yükünü artırdığı, Covid-19 servisinde hasta bakması gerekirken, bu görevini hiç yerine getirmediği” vurgulandı. Çökük’e, “filyasyon koordinatörü” sıfatı verildiği ve bu yolla uymak zorunda olduğu mevzuata karşın asıl görev yerinde hizmet vermediği belirtildi. Alim Çökük, konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak istemediğini belirtti