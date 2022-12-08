Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 2023 Zirvesi'ne video mesaj göndererek açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız" dedi.

"Dünyanın son 3 yıldır salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçtiğini" belirten Erdoğan, "son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarıyla buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorununun hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorladığını" söyledi.

Erdoğan'ın video mesajından satır başları şu şekilde:

"Bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonomi bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ediyor. Türkiye olarak son 20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapı ile birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimiz sayesinde hamdolsun bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz.

İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine doğru yaklaşıyor. OSB'lerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu'ya yük taşıyan kamyonlar ve TIR'larla dolu. Salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararlarımızı telafi etmenin ötesine de geçerek farklı bir ivme yakaladık. İstihdamda ilk kez 31 milyon barajını aşma başarısını gösterdik.

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Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını Cumhuriyetimizin 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı'nın açılışıyla enerji hamlemizi bir adım öteye taşıdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 metreküplük doğal gazı vatandaşlarımızın emrine verme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.

Savunma sanayi alanında kısa sürede ulaştığımız seviye ise milletimizin gurur kaynaklarından biri haline geldi. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı varken geçen sene 3 milyar 254 milyon dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. 2023 senesini ekonomi ve enerji de olduğu gibi savunma sanayinde de pek çok ilkin yaşandığı da bir milat yapmakta kararlıyız."