Erdoğan yeniden AYM Başkanı seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'a gönderdiği mesajda, tebriklerini ve başarı dileklerini iletti" denildi.

'Erdoğan'ın adayı' kaybetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı'na Zühtü Arslan, sekiz oyla yeniden seçildi. AYM üyesi İrfan Fidan beş, Kadir Özkaya ise iki oy aldı.

Seçimler, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146. maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı AYM'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca yapıldı. 15 kişinin oy kullandığı seçimde, Zühtü Arslan, sekiz oy alarak 3. kez başkan seçildi. Arslan'ın rakiplerinden İrfan Fidan beş oy, Kadir Özkaya ise iki oy aldı.

Arslan, AYM Başkanlığı görevine ilk kez 10 Şubat 2015'te seçildi. Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde yeniden aday olmuş ve oyların salt çoğunluğunu alarak ikinci kez seçilmişti.

İrfan Fidan’ın adaylığı tartışmalara neden olmuştu

Erdoğan tarafından AYM üyeliğe atanan İrfan Fidan’ın AYM Başkanlığı adaylığı tartışmalara neden olmuştu.

Adaylık için üyeleri ziyaret eden Fidan'ın adının doğrudan Cumhurbaşkanlığı'ndan işaret edildiği belirtilmişti. AYM'nin en kıdemsiz üçüncü üyesi olan Fidan'ın adaylığının Yüksek Mahkeme'de rahatsızlık yarattığı dile getirilmişti.