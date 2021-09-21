Erdoğan: Yeni göç dalgalarını karşılamaya tahammülümüz yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
-
"Geride bıraktığımız yaklaşık 2 yılda tüm insanlık olarak gerçekten sancılı günler geçirdik. Covid-19 salgınında 4,6 milyon insanı kaybettik. Salgının olumsuz etkilerinin hâlâ devam ettiğini görüyoruz. Salgında ne yazık ki iyi bir imtihan verilmedi. On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır. Yerli aşımız TURKOVAC’ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.
-
Siyasi süreçten bağımsız olarak Afganistan'ın barış ve istikrara ihtiyacı var. Türkiye olarak bu zor olarak Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle göç tehlikesiyle karşı karşıyayız. Artık yeni göç dalgasını karşılamaya imkanımız yok.
-
Suriye'de milyonlarca kişinin insani dramına sebep olan iç savaş 10'uncu yılını geride bıraktı. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin önüne biz geçtik. İdlib'de milyonlarca insanın hem canını kurtardık hem de yerlerinden edilmesini engelledik. Soruna Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde siyasi bir çözüm bulunması için daha idari bir çözüm bulunması gerekiyor.
-
Filistin halkına yönelik ihlallerin karşısında durmayı sürdüreceğiz. 1967 temelinde, özellikle başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin kurulması öncelikli hedeflerimiz arasında yerini koruyor."