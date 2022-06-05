Erdoğan yarın bakanlarını topluyor: Ana gündem maddesi 3600 ek gösterge

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Beştepe'de bakanlarını topluyor. Gündemde ekonomi ve 3600 ek gösterge düzenlemesi var.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Beştepe'de bakanlarını toplayacak.

NTV'nin haberine göre toplantının ağırlıklı gündemini ekonomi oluşturacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi için nihai kararın verileceği toplantıda ayrıca enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınacak tedbirler de masaya yatırılacak.

Kira artışlarına yapılacak düzenleme yine gündemde olacak başlıklar arasında.

Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni sınır ötesi harekat da gündemin bir başka başlığı.

Erdoğan toplantı sonrasında yapacağı "millete sesleniş" konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşacak.

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