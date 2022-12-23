Erdoğan: Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını anayasal güvenceye aldık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim devlet geleneğimizin esası, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' dır. Devletin göreci, hepsi eşit haklara sahip insanlara güvenlikten temel ihtiyaçların karşılanmasına her anlamda birinci sınıf hizmet vermektir. Hizmetin kalitesini belirleyen kıstas ise devleti yönetenlerin becerisi, dirayetidir. Hiç şüphesiz devlette kendi içinde güçler dengesine sahiptir.

Yasama, yürütüme, yargı arasındaki denge kadar bunların kendi içindeki uyum o kadar önemlidir. Yürütmenin krize girmesi topyekün sistemi tıkar. Yargının işleyişindeki aksaklıklar da sistemde hataya yol açar. Adalet sadece mülkün temeli değildir, aynı zamanda devlet mimarisini bir arada tutan kilit taşıdır.

Yargının bağımsızlığıyla birlikte tarafsızlığını da anayasal güvenceye alarak hukuk sistemimizin önemli bir eksiğini gidermiş olduk. Önümüzdeki yıl yürütmeyi daha etkin kılma yanında yasama ve yargıyı da güçlendirecek yeni reformları ülkemize kazandırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek tarihimizde ilk kez güçler ayrılığı ilkesini ülkemizde tesis ettik."