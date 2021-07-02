Erdoğan 'yalan' dedi ama... Tank Palet'in başına ne geldi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sakarya Tank Palet Fabrikası'nda konuştu, "Kim satıldığını iddia ediyorsa, yalan söylüyordur" dedi.

"Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir" diyen Erdoğan, "Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding'in dışında ortak yoktur. Buradaki çalışmalar ülkemizin önede gelen demir-çelik sanayici Tosyalı Holding tarafından yürütürlecektir" ifadesini kullandı.

Peki, gerçekten nedir Sakarya Tank Palet Fabrikası'ndaki son durum?

Yazarımız Kadir Sev, fabrikanın başından geçenleri "Tank Palet'in başına ne geldi?" başlıklı Aralık 2020 tarihli yazısında anlatmıştı.

O yazıyı bir kez daha okurlarımızın ilgisine sunuyoruz:

Tank Palet'in başına ne geldi?

Tank-Palet Fabrikasının başına neler geldiğini kimse bilmiyor. Kimi ipuçlarından yola çıkarak kestirimlerde bulunabiliyoruz yalnızca. Katar’a satıldığı söylentilerinin çıkması üzerine Tayyip Erdoğan, satış değildir; özelleştirme değildir; mülkiyeti bizdedir; 25 yıllığına işletme devridir, dedi. Oysa işletme devri de özelleştirme yöntemlerinden biri. Yollar, köprüler, hastanelerde de mülkiyet devredilmiyor.

Önümüzde resmi belge olarak, 20 Aralık 2018’de Resmi Gazetede yayımlanmış, daha sonra alınan başka bir kararla vazgeçildiği için geçerliliği kalmamış 481 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından başka bir şey yok. Kararda, Milli Savunma Bakanlığı’nın Sakarya/Arifiye’deki Fabrikasının özelleştirme kapsamına alınması öngörülüyor. Özelleştirme kapsamından çıkarılmasına ilişkin kararı ise kimse görmedi; bunu Özelleştirme İdaresinin 2019 yılı Faaliyet Raporundan öğreniyoruz.

Kapsamdan çıkarılmış ama devretmekten vazgeçmemişler. Daha karmaşık, daha etkili ve daha kapsamlı yöntemlerle gerçekleştirecekleri anlaşılıyor.

Fabrikanın, 1105 sayılı bir Cumhurbaşkanı Kararıyla bedelsiz olarak ASFAT A.Ş’ne devredildiği ortaya çıktı. Bu karar da Resmi Gazetede yayımlanmadı. İşveren değişikliklerinden işçilerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Kararı ellerine vermemişler ama bilgilendirmek zorundalar. Mecburen yüzlerine karşı okumuşlar. Sendika yöneticileri not almış ve basına sızdırmış. Devredildiğini onlardan öğrendik. Karar numarasından 10 - 15 Mayıs 2019 arasındaki bir tarihte imzalandığı anlaşılıyor.

ASFAT A.Ş. 20.11.2017 günlü 696 sayılı OHAL Kararnamesiyle değiştirilen 1325 sayılı Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar Yasasına eklenen Ek 12 maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 12 Ocak 2018 tarihinde kuruldu. (KHK, 1.2.2018 günlü 7079 sayılı yasa olarak kabul edildi)

Özel hukuk kurallarınca yönetiliyor olsa da sonuçta Yasasında; “…sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aittir” yazan bir kamu kuruluşu. Bununla kalsaydı özelleştirilmesinden söz edilemezdi.

Ancak bir devir işlemi gerçekleştirildiği kesin. Üstelik sanki sadece Fabrika değil, ASFAT A.Ş. de devredilmiş gibi. Oysa özel şirketlere Cumhurbaşkanı Kararıyla devredilmesi olanaksız. Kuruluş Yasasında sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olduğu yazılı bir kamu şirketinin devredilebilmesi-özelleştirilebilmesi için önce yasasının değiştirilmesi gerekir.

Devletin her kurumundan “hesap verilebilirlik…açıklık…saydamlık” fışkırdığı için bu sorunu nasıl çözdüklerini bilemiyoruz.

Şirketin bir biçimde devredildiğini anlıyoruz. Üstelik karşılığında para alınmadığı anlaşılıyor. Tayyip Erdoğan’ın sözlerinden, her kimse alıcının 50 milyon lira yatırım yapacağını ve böylelikle borcunu ödemiş sayılacağını da öğreniyoruz. İyi ticaret: Devletin 50 milyon liralık şirketini 25 yıl tepe tepe kullanasınız diye bedava veriyorlar, 50 milyon lira da siz yatırıyorsunuz, bu süre içinde kazandığınız sizin oluyor.

ASFAT kime kısmet olduysa MSB bünyesindeki 27 askeri fabrika; 3 askeri tersanenin olanaklarını, araç gerecini kullanmak yetkisine de sahip olacak: Yasada böyle yazıyor.

Devletten Devlete anlaşma yapmak yetkisi mi kullanılarak devredildi?

İnternet sitelerinde Şirketin, “Devletten devlete anlaşma yapmak” gibi bir yetkisi olduğu vurgulanıyor.

Kamunun da olsa bir şirkete, Devletten devlete anlaşma yapmak yetkisi tanınmasını ve bunun nasıl gerçekleştirileceğini, yöntemlerinin neler olabileceğini açıklasalar çok iyi olur. Dünyada başka bir örneği yoktur sanırım. Herkes yararlanır.

Belki de yapılan işlemin devir değil; “devletten devlete doğrudan…” anlaşma yetkisine dayanarak işbirliği olduğunu söyleyeceklerdir. Kim bilir…

Cumhurbaşkanı Kararlarının yayımlanması gerekmiyor mu?

Cumhurbaşkanı kararlarıyla özelleştirmeler, acele kamulaştırmalar yapılıyor; ithalat rejimi kararları alınıyor; meraların-ormanların sınırları çiziliyor; üst düzey memurlar atanıyor. Bunların yasallık; resmi statü ve aleniyet kazanabilmesi için Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor. 2018 öncesinde yayımlanıyordu. Yeni düzende Yasa ve Yönetmelik gibi düzenlemeler dışındaki düzenlemelerin yayımlanıp yayımlanmayacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. Cumhurbaşkanı istemediğini yayımlatmıyor.

Oysa Resmi Gazete, bir Devletin belleğidir; güncesidir. Neler olduğu ve nelerin değiştirildiği Resmi Gazeteden öğrenilir.

1665 Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmadı

Öyle istisna falan değil, Kararların yarısından çoğunu yayımlamamışlar. Farklı bir numaralama yöntemi uygulandığı için üst düzey yönetici atama kararlarını bir yana bırakalım. 2020 Aralık ayında yayımlanan son kararın numarası 3.275. Resmi Gazete arşivini taradığınızda 1.610 Karar yayımlandığını görürsünüz. Demek ki yarısından çoğu yayımlanmamış.

ASFAT Kararı da onlardan biri olsa gerek…