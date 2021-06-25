Erdoğan vekillerle buluştu, Peker videoları gündem oldu: 'Sadece sosyal medyada konuşuluyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi nedeniyle ara verilen milletvekilleriyle istişare toplantısının ilkini dün parti genel merkezinde gerçekleştirdi, yaklaşık 60 milletvekili ve parti yöneticisiyle kahvaltılı toplantıda buluştu.

'Fatma Abushanab' açıklaması

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, toplantıda gündeme gelen konulardan birisi Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi'nde ilk kez yüzyüze yaptığı görüşmede çevirmen olarak Kualalumpur Büyükelçisi ve eski Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab'ın tercüman olarak görevlendirilmesine yönelik muhalefetin eleştirileri oldu.

Erdoğan, Abusahanab'ı çok iyi İngilizce bilmesi nedeniyle tercih ettiğini belirtirken, eski ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde de aynı ismin görev aldığını, bir anısını da anlatarak şöyle açıkladı:

"Fatma kızımız, Trump döneminde de benim tercümanım olarak bir toplantıya katılmıştı. O zaman Trump bana, Fatma kızımızın İngilizceye çok hakim olduğunu söyledi ve nerede öğrendiğini sordu. Ben de 'Teksas'ta' deyince sayın Trump, 'Ben de Teksaslıyım. Teksas aksanını herkes bilmez. Her liderin dile hakimiyeti olan güvenilir bir tercümanı olması gerek' dedi.

"Aynısını Biden da söyledi. Yani Sayın Trump da Biden da, Fatma kızımızın İngilizcesinden övgüyle söz ederken, tebrik ederken bizimkiler burada başörtülü vesaire diye eleştirdiler."

Peker açıklaması

Toplantıda bir milletvekili, Sedat Peker'in iddialarının sosyal medyada gündem olduğunu, ancak bunun halkta bir karşılığı olmadığını öne sürerek, "Zaten gereken bir şey varsa yargı yapacaktır. Halkın gündeminde bunlar yok" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın da sosyal medyadaki konuların, ülkenin gündeminin önüne geçemeyeceğini belirterek milletvekillerine halkla yüzyüze temas kurmaları, sosyal medya gündeminin peşine takılmamaları uyarısında bulunduğu belirtildi.