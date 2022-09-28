Erdoğan ve Soylu ile poz verdi, çok sayıda kişiyi tehdit etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çok sayıda fotoğrafı olan Mustafa Aydın isimli kişi, sosyal medya platformlarının sohbet odalarında tartıştığı kişileri tehdit etti. Bu kişileri "FETÖ’cü" olmakla suçlayan Aydın, bununla da yetinmeyip bu kişilerin işlerinden kovulmaları için çalıştıkları firmaların patronlarını aradı.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre Mustafa Aydın özellikle Clubhouse’daki sohbet odalarında tartıştığı üyelerin telefon bilgilerine ulaşarak, bu kişilere küfürlü mesajlar gönderiyor ve hakaretler ediyor, söz konusu kişilerin kendisinden özür dilemesini ve sosyal medya hesaplarını silmesini istiyor. Aydın taleplerine yanıt alamayınca, tartıştığı kişilerin işyerlerini arayarak işlerinden olmasına neden oluyor.

Mustafa Aydın, bir sohbet odasında da Doğuş Yavuz isimli biriyle tartıştı. Bunun üzerine Aydın, Yavuz’un telefon numarasına ulaştıktan sonra küfrederek tehdit etmeye başladı. Aydın daha sonra Yavuz’un çalıştığı gümrük şirketini arayarak Yavuz’un ‘FETÖ'cü' olduğunu, kendisinden özür dilemesini ve sosyal medya hesaplarının silmesini istedi. Bunu üzerine patronu Doğuş Yavuz'dan, Aydın’dan özür dilemesini, sosyal medya hesaplarını silmesini ve şirkete savunma vermesini istedi. Bunu kabul etmeyen Yavuz, çalıştığı şirketten istifa etti.

İsim ve adresleri yazılarak hedef gösteriliyor

Öte yandan ‘Clubhouse Terör Kampı’ adıyla YouTube’da bir kanal bulunuyor. Mustafa Aydın’a ait olduğu öne sürülen kanalda, Clubhouse’da Aydın ile tartışan kişilerin, isim ve adreslerinin yazılarak hedef gösterildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili konuşan Mustafa Aydın tartıştığı kişileri neden tehdit ettiği ve işyerlerini neden aradığı sorularına "kendisinin de tehdit edildiğini" ileri sürerek yanıt verdi. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Aydın, ‘Clubhouse Terör Kampı’ adıyla açılan kanal için ise "Terör kampı terör örgütü mensuplarına aittir" dedi.

Doğuş Yavuz’un çalıştığı gümrük şirketinin sahibi ise siyasetle işi olmadığını, konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.