Erdoğan ve Putin telefonda görüştü: İki ülkeden açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı’nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya’dan da Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti."

Kremlin: Putin ve Erdoğan Ukrayna ve ikili ilişkileri görüştü

Kremlin'den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada Erdoğan’ın, İjevsk okuluna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başsağlığı dilediği aktarılırken "Ukrayna’yla ilgili durumun ve ikili işbirliğinin ele alındığı" ifade edildi.

Açıklamada "İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların hızla ilerlediği, ticaret hacminin önemli ölçüde arttığı" kaydedilirken "başta Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatı ve Akkuyu nükleer güç santrali yapımı dahil enerji alanındaki işbirliğinin olumlu değerlendirildiği" belirtildi.

"Soçi ve Semerkant’ta varılan anlaşmaların uygulanmasın duyulan ilgiye" dikkat çekilen açıklamada Putin’in, "23-27 Eylül tarihlerinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde yapılan referandumun sonuçları hakkında bilgi verdiği" aktarıldı. Açıklamada referandumla ilgili “Bu bölgelerin sakinleri, BM Anlaşması hükümlerine, 1966 Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve 1975 Helsinki Nihai Belgesi’ne uygun olarak geleceğini belirleme hakkını hayata geçirdi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Putin'in "Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına yönelik eşi görülmemiş sabotajı ve uluslararası terör eylemini de" değerlendirdiğini bildirilirken, Rusya’nın bu konuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplanmaya çağırdığı anımsatıldı.