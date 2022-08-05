Erdoğan ve Putin bugün Soçi'de bir araya gelecek

Erdoğan-Putin bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geliyor. Tahran'daki Rusya-Türkiye-İran zirvesinin ardından iki isim 17 günde 2'nci kez bir araya gelmiş olacak.

Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat ve tahıl koridoru anlaşmasının toplantının gündemindeki öncelikli başlıklar olacak.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlemeyeceklerini belirtti. Peskov, yarınki görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin temsilcilerinin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak’ın basına açıklama yapacağını ekledi.

İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021’de gerçekleştirmişti.