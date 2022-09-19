'Erdoğan ve Lapid BM Genel Kurulu'nda görüşecek' iddiası

İsrail-Türkiye arasında normalleşme süreci devam ederken, iki ülke arasında üst düzey yeni bir görüşme iddiası gündeme geldi.

Şarkul Avsat'a konuşan İsrailli kaynaklar, İsrail Başbakanı Yair Lapid ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında bir araya geleceğini ileri sürdü.

İsrailli kaynaklar, Türk ve İsrailli yetkililerin BM Genel Kurulu'nda gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerin "tam olarak yeni bir sürece" gireceğini ilan edeceklerini öne sürdü.

Kaynaklar ayrıca, iki ülkenin karşılıklı olarak atayacağı büyükelçilerin isimlerinin de açıklanması beklendiğini kaydetti.

'Türk savaş gemisi yakıt ikmali yaptı'

İsrailli kaynaklar, geçtiğimiz günlerde bir Türk savaş gemisinin İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret etmesine de değindi.

Kaynaklar, geminin, NATO deniz görevi kapsamında Hayfa limanına yanaşıp "yakıt ikmali" yaptığını belirtirken, İsrail donanması ile ortak bir eğitime "katılmadığını" söyledi.