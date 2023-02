Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukat ifadeye çağrıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Samsunlu avukat Hüseyin Cimşit, bir sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Samsun Barosu’na kayıtlı avukat Hüseyin Cimşit, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, 1999’dan bugüne tüm belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri başta olmak üzere tüm yetkililer hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Cimşit, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "hakaret ettiği" gerekçesiyle bugün ifadeye çağrıldı.

ANKA'dan Mehmet Rebii Özdemir'in haberine göre Hüseyin Cimşit, bugün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek dosyadan bir örnek aldı ve adliye çıkışında şunları söyledi:

"Hiçbir şeyden umutsuz olmayın hepinizi seviyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Her konuda ama her konuda sükûnetle hareket ediniz. Oldu mu efendim? Biz de olabilir ki, kusur da edebiliriz, ettiğimiz kusur varsa, özür de dileriz. Özür dilemek bir erdemdir. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. İfademizi vereceğiz, adaletimize güvenin. Teşekkür ediyorum hepinize. Geldiğiniz için sağ olun var olun. Hepinizi çok seviyorum. Efendim malumunuz. Biz avukatlar, bazı beyanlarda bulunuruz, ifadeye çağırırlar, doğaldır bu. Onlar kamuoyunu temsil ediyorlar. Biz de gider ifademizi veririz. O konuda en küçük bir endişeniz olmasın. Hiçbirimiz kimseye hakarette etmeyiz, aşağılamayız ve asla bu konuda da eğer doğru bir şey söylediysek geride durmayız. O konuda müsterih olun. Ülkemizi seviyoruz, yargımıza güvenimiz sonsuz."

Baro Başkanı'ndan Cimşit'e destek

Hüseyin Cimşit’e destek olmak için adliyeye gelen Samsun Barosu Başkanı Pınar Yıldıran ise şöyle konuştu:

"Hüseyin Bey, Samsun Barosu’na kayıtlı meslektaşımız. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım sebebiyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla bugün ifadeye davet edildi. Ankara Barosu’nun önceki dönem başkanı Kemal Koranel, Kemal Karacan ve önceki dönem baro başkanımız Ahmet Gürel, Hüseyin Bey’in müdafisi olarak ifadeye iştirak ettiler. Ben de Samsun Barosu Başkanı olarak ifadede hazır bulundum. Hüseyin Bey, dosyanın kapsamını öğrenmek istedi, dolayısıyla dosyadan bir suret talebinde bulundu. Dosyadan bir suret aldı. Daha sonradan ifadesini verecektir."

Eski Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel de "Hüseyin Bey’e Ankara’dan desteğe geldik. Her zaman böyle aydın kişilikli, laik, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde giden üstatlarımızın yanındayız. Her zamanda yanında olacağız" dedi.