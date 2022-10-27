Erdoğan ve AKP'nin oy oranını açıkladı

Hürriyet gazetesinin hükümete yakın yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AKP'nin oy oranlarını açıkladı.

Selvi'nin yazısından bir bölün şöyle:

"Henüz seçim takvimi açıklanmadı. Seçim sürecine girilmedi ama siyasette önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Bir süredir AK Parti oylarındaki bir artış dikkati çekiyordu. Ama ben en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteği merak ediyordum. AK Parti tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasında isim verilmeden “2023 seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?” diye sorulmuş. Çıkan sonuç önemli. Ankete katılanların yüzde 52’si “Erdoğan” yanıtını vermiş. Aynı araştırmada AK Parti’nin oy oranı yüzde 41.9 çıkmış. Buna göre Erdoğan’ın oyu AK Parti’nin 10 puan üzerinde demektir.

AK Parti bu sorunun yanıtını da araştırmış. Bu artışta Erdoğan’ın küresel liderliği etkili olmuş. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki aktif arabulucuğu, tahıl koridorunun oluşturulmasındaki başarısı, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısındaki duruşu, NATO toplantısındaki tavrı, BM’de ilgi odağı olması, iktidar ve muhalefet demeden halkımız tarafından takdir edilmiş. Erdoğan’ın küresel liderliği, cumhurbaşkanlığı seçiminde onu AK Parti’nin 10 puan önüne taşımış."