Erdoğan: Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Bugün son Kabine Toplantımızın ardından bir kısmını paylaştığımız 2022 değerlendirmelerimize devam edeceğiz. 2022'de milletimize kazandırdığımız çalışmalardan bazılarını hatırlayacağız. Yeni müjdeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz, eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik.

Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardında film çevirsin, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi, alın terimizi iki çift lafla, iki satır mesajla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin geleceği sanarak kendi halkına karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız."

"Son defa destek istiyoruz" açıklamasını hatırlatan Erdoğan, "Gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü destek istiyoruz. Son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil, finish" dedi.

Erdoğan'ın diğer açıklamaları şöyle:

"Asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık."

"Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum."