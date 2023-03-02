'Erdoğan üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gidebilir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup konuşmasında, “Sorulması gereken hesapları adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur” demişti.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Bu sözlerinin ardından Ankara’da kulisler hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gideceği konuşuluyor" kulisini aktardı.

Fırat yazısında ayrıca aralarında Naci Görür, Şükrü Ersoy, Okan Tüysüz, Cenk Yaltırak ve Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin de yer alması beklenen 50’nin üzerinde bilim insanının "Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde bir araya geleceğini" aktardı.