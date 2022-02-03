Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kırım da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapılan görüşmelerin ardından açıklama yaptı.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

  • Diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce bugün kurulması, ziyaretime tarihi bir anlam kazandırmıştır.
  • Kırım da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.
  • Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum.
  • Türkiye, iki ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.
  • Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz.
  • Kırım Tatarları başta olmak üzere, soydaşlarımıza yönelik ortak projelerimizi gözden geçirdik.

Erdoğan'ın ardından söz alan Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşması imzaladı, bu tarihi bir olay.
  • Ukrayna'da barışı temin etmek için tüm platformlarda elimizden geleni yapmaya hazırız.
  • Bugün altyapı ve yatırım alanındaki etkileşimimiz aktif bir şekilde gelişiyor.
  • Rusya ile savaşımızda Türkiye'nin arabuluculuk rolü için Erdoğan'a teşekkür ediyorum.
  • Bu ziyaret, Ukrayna'nın dostunun kim olduğunu gösteriyor. Dostluğumuzu ortak galibiyetler güçlendirecek.
  • Savunma sanayi ve havacılık sektöründeki gelişmeleri özellikle ele aldık. Bugün imzaladığımız anlaşma, Baykar'ın Ukrayna'daki üretimini geliştirecek.

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