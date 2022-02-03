Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapılan görüşmelerin ardından açıklama yaptı.
Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:
- Diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce bugün kurulması, ziyaretime tarihi bir anlam kazandırmıştır.
- Kırım da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.
- Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum.
- Türkiye, iki ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.
- Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz.
- Kırım Tatarları başta olmak üzere, soydaşlarımıza yönelik ortak projelerimizi gözden geçirdik.
Erdoğan'ın ardından söz alan Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşması imzaladı, bu tarihi bir olay.
- Ukrayna'da barışı temin etmek için tüm platformlarda elimizden geleni yapmaya hazırız.
- Bugün altyapı ve yatırım alanındaki etkileşimimiz aktif bir şekilde gelişiyor.
- Rusya ile savaşımızda Türkiye'nin arabuluculuk rolü için Erdoğan'a teşekkür ediyorum.
- Bu ziyaret, Ukrayna'nın dostunun kim olduğunu gösteriyor. Dostluğumuzu ortak galibiyetler güçlendirecek.
- Savunma sanayi ve havacılık sektöründeki gelişmeleri özellikle ele aldık. Bugün imzaladığımız anlaşma, Baykar'ın Ukrayna'daki üretimini geliştirecek.