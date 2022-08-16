Erdoğan Ukrayna'da Zelenskiy ile bir araya gelecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna'da bir araya geleceği duyuruldu.

Konuya dair açıklamada bulunan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, görüşmenin 18 Ağustos’ta Ukrayna’nın Lviv kentinde gerçekleşeceğini belirtti.

Lviv’deki üçlü zirvenin ardından Guterres'in 19 Ağustos tarihinde Ukrayna tahılının ihraç edildiği Odessa Limanı’nı ziyaret etmesinin beklendiği aktarıldı. Guterres’in 20 Ağustos’ta ise Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl ve gübre ihracatını denetleyen Rus, Ukraynalı, Türk ve BM yetkililerinden oluşan İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceği bildirildi. (İHA)