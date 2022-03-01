Erdoğan: Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkelerine seslenerek, "Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin. NATO üyeleri de Avrupa Birliği ülkeleri de laf üretiyor. Türkiye'yi ne için AB'ye almakta endişe ediyorsunuz, yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Ukrayna ve Rusya arasında biran önce ateşkes sağlanmasını istiyoruz" dedi.

"Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, Kosova'nın NATO üyeliği konusunda da "Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız. Biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz." şeklinde konuştu.