Erdoğan: Türkiye'ye dair hayali olan kim varsa katkısını almayı arzu ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset ve yeni açılımlar forumu"nda konuştu.

Erdoğan, “Vizyonumuzu kamuoyumuzla paylaşırken başkaları gibi emrivaki yapmadık. Ülkemizin gelecek asrına damga vuracak bu vizyonu 85 milyon olarak hep beraber şekillendirelim istedik” dedi.

"Türkiye’ye dair hayali, ideali, teklifi olan kim varsa hiçbir ayrım yapmadan herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ekseninde yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sinerji partimizin yanı sıra Türk siyasetine de yeni bir perspektif kazandıracaktır. Bu toplantının aynı zamanda katılımcı demokrasi idealimizin en güzel örneklerinden birini teşkil edeceğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı tenkit ve teklifleriyle bu sürece destek evermeye, Türkiye Yüzyılı’na sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı. (AA)