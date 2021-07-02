Erdoğan: Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı üniversite yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil. Bizim herhangi bir üniversitede özgürlüğü kısıtlamak diye bir derdimiz yok" dedi.

"Kütüphane Söyleşileri"nin üçüncüsünde Millet Kütüphanesi'nde bazı doktora öğrencileriyle bir araya gelen Erdoğan "Üniversitelerdeki tüm akademik kadrolara baktığımız zaman kadın oranı yüzde 51'in üzerinde. Bu, Cumhuriyet tarihinde görülmüş bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Kanal İstanbul ve Marmara'da müsilaj sorunuyla ilgili de konuştu.

'Limanlarla, marinalarla müstesna olacak'

"Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre, artan trafiği karşılamak için artık elimizde tek imkan vardı, o da Kanal İstanbul" ifadesini kullanan Erdoğan "Ülkemize çağ atlatacak böyle bir projeyi tabii muhalefetin insafına bırakamayız. Şu anda bizim Kanal İstanbul'la ilgili hedefimiz birinci derecede, çevre tehdidinin ortadan kaldırılması. İkincisi, İstanbul'da bugüne kadar yaşanmış bütün o kazalardan büyük oranda kurtulmak. Üçüncüsü, çok daha sağlıklı bir deniz trafiğini sağlamak" dedi.

Erdoğan "Limanlarla, marinalarla bu projenin dünyada müstesna bir yeri olacak. Parmakla gösterilir hale getireceğiz inşallah. Bu konuda muhalefetin yaklaşım tarzı çok çirkin. Eğer biz bunlara eyvallah edersek hiçbir şeyi yapamayız" diye konuştu.

'Müsilajın nedenine yerel yöneticilerin iş bilmezliğini eklemek lazım'

Erdoğan Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin ise "Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara Denizi'nin geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. Müsilajın nedenlerine, yerel yöneticilerin işbilmezliğini eklemek lazım" ifadesini kullandı.