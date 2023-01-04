Erdoğan: Türkiye son 20 yılda basın ahlaki ve hürriyetinde de bir seviye atlamıştır

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 7. Anadolu Medya Ödülleri Programı’nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- 28 Şubat döneminde muhtıracıların haber bülteni gibi yayın yapan medya organları vardı. Okuduğumuz bir şiir nedeniyle hakkımızda verilen mahkeme kararını muhtar bile olamayacak manşetleriyle adeta kutlayan gazeteler gördük.
- E ne oldu o kadar ufkunuz dar, o kadar kısır ki muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu.
- Şahsımız ömür biçilmesinden terör eylemlerinin desteklenmesine, kadınlarımız hakaret eden köşe yazarlarına kadar medyamızda 4'üncü kuvvet ifadesiyle asla bağdaşmayacak kepazeliklerle karşılaştık.
- Türkiye yaşadığı bu olumsuzluklara rağmen, son 20 yılda demokrasi ile birlikte basın ahlaki ve hürriyetinde de bir seviye atlamıştır. Ülkemizin basın yayın tarihini bilen herkes, medyamızın bugün daha bağımsız bir yapıya sahip olduğunu kabul edecektir. 2023'ün Türkiyesinde basın 90'lara 70'lere 80'lere göre çok daha özgürdür, serbesttir, halkın gözünde çok daha itibar kazanmıştır.
- Gezi olaylarında esnafımızın malını mülkünü yağmayalan vandalları kahramanlaştıranlar, benzerleri Paris'te ve Washington'da yaşandığında eylemcileri hemen terörist ilan ettiler.