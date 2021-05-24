Erdoğan: Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecektir

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Beştepe'de düzenlenen ortak basın toplantısında Polonya'ya insansız hava aracı satışına ilişkin olarak "Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir" dedi.

Polonya ile ikili ticaret hacmini 10 milyara ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan "Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri 2 ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir" dedi.

Polonya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklediğini söyleyen Erdoğan "Türkiye ve Polonya NATO çerçevesinde güçlü ve dayanıklı bir duruş sergiliyor. NATO geliştirilmiş hava misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz" dedi.

Erdoğan "Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Duda: Bu sözleşmeler gizli

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise "Çift taraflı anlaşmaların imzalanması çok önemlidir. Bu sözleşmeler gizli bilgiler, Milli Savunma'da kullanılmasında, aynı zamanda milli savunmada kullanılan silahların satın alınmasında" dedi.

Duda Türkiye ile turizm alanında imzalanan sözleşmenin çok önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim" diyen Duda yarın İncirlik'te bulunan Polonyalı askerleri ziyaret edeceğini söyledi.

Duda "NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan basın toplantısında ayrıca yakın zamanda turizm ve milli savunma bakanlarının Polonya'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Erdoğan "Biz Polonya-Türkiye olarak bir defa NATO ülkesiyiz. NATO içerisinde neler yapabiliriz, Türkiye-Polonya-Romanya olarak neler yapabiliriz, ne adımlar atabiliriz? Bunların da üzerinde durmalıyız" dedi.