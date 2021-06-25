Erdoğan: Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsran

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmada "Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır" dedi.
Erdoğan Hatay'da stadyum, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı ile tamamlanan diğer projelerin açılış töreni öncesi Hatay Stadyumu'nun önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi, ardından açılış töreninde konuştu.
Erdoğan Suriye politikasını savunarak "Avrupa'dan kendisine birtakım sözler verildiğini söyleyerek, güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Biz Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri belki yüzlerce defa dinledik" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyor.
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Ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 5'e 10' katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk.
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Hatay'a ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık.
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Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız.
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Hatırlarsanız şehir hastanelerini yaparken birileri çıkıp 'Ülkede bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var?' dedi. Ama biz yolumuza devam ettik. Böylesine yüksek kapasiteli hastanelerimiz olmasaydı salgının zirve yaptığı dönemi nasıl atlatacaktık. Dünyanın bizi takdirle takip ettiği hususlar bunların dilinde yalanın, iftiranın aracı haline dönüşmektedir.
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Yaptığımız harekâtlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini savunmadı. Aynı çarpık durumu Libya'dan Karadağ'a her konuda yaşadık.
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Avrupa'dan kendisine birtakım sözler verildiğini söyleyerek, güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Biz Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri belki yüzlerce defa dinledik. Karşımızdakilerin gerçek yüzlerini gerçek niyetlerini gördük, ona göre kendi yolumuzu çizdik. Sırtını sıvazlayan, kulağına üç beş hoş kelime eden, eline yalan yanlış bir şeyler tutuşturan tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır.
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Maalesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir anlayış var.
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Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz.