Erdoğan: Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsran

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmada "Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır" dedi.

Erdoğan Hatay'da stadyum, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı ile tamamlanan diğer projelerin açılış töreni öncesi Hatay Stadyumu'nun önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi, ardından açılış töreninde konuştu.

Erdoğan Suriye politikasını savunarak "Avrupa'dan kendisine birtakım sözler verildiğini söyleyerek, güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Biz Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri belki yüzlerce defa dinledik" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: