Erdoğan: Türkiye artık kendi duruşunu sergilemeye başlayınca paniğe kapıldılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Kabine toplantısı öncesinde 2 saat MHP Lideri Devlet Bahçeli'yle de görüşen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Küresel yönetim sisteminin vanasını elinde tutanlar, kendi sınırları içindeki tek bir olumsuzluk karşısında dahi her türlü hak ve hukuku askıya almayı meşru sayarken, milyonlarca insanın ölümünü, duyarsızla seyrediyor.
- Konu Türkiye gibi hakkı ve adaleti savunanlar olunca ağız birliği yapıp bambaşka istikametlere yönelebiliyor.
- Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi şekillendirenler Türkiye artık kendi duruşunu sergilemeye başlayınca paniğe kapıldılar.
- Tüm siyasi, ekonomik, toplumsal ve diplomatik saldırıların gerisinde işte bu panik halinin yol açtığı acelecilik ve saygısızlık vardır.
- Eski alışkanlıklarına yönelenler yaptıkları yanlışı kabul etmedikleri müddetçe hakkettikleri cevabı alacaklardır.
- Son dönemde bazı ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan hadsiz ve talihsiz değerlendirmeyi de aynı çerçevede ele alıyoruz. Bu açıklama herhangi bir kişiyi ve konuyu değil, doğrudan ülkemizin yagısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır.
- Bağımsız ve tarafsız yargımızla, yargı mensuplarımıza yönelik bu saygısızlığa gereken cevabı vermek devletin başı olarak herkesten önce bizim görevimizdir.
- Kendi yasama ve yürütme organlarımızın bile anayasa gereği işine karışamadığı yargımızı, bir grup büyükelçinin sigaya çekmesine tahammül edemeyiz.
- Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimse, sıfatı ne olursa olsun, bu ülkede barınamaz.
- Türkiye'nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri de bu tür meselelerde yerli ve milli duruş sergilemeyi bir türlü başaramayan kimi siyasetçi, eski diplomat ve medya mensubundan oluşan güruhtur.
- Önümüzdeki dönemde güvenlikten ekonomiye, bu hastalıklı zihniyetten de inşallah kurtulacağız.
- Gezi olaylarında neredeyse bir ay boyunca ülkemizden ülkemizden yapılan canlı yayınları hatırlayın. Benzer hadiseler çok daha vahim boyutlarla Avrupa başkentlerinde yaşandığında aynı çevreler tek bir karenin bile dışarıya sızmasına izin vermiyor.
- Her evde araba var, kapıcısında araba var, ikinci el araba yetişmiyor.
- İnsanımızın evindeki aşın, elektriğin, suyun, doğalgazın, hayallerin derdiyle dertleniyoruz. Utanmadan aşı yok diyor. Böyle bir yalan olur mu? Kim bunu diyen CHP'lisi İP'lisi. Bunlarda edep haya yok
- Dünyanın en güçlü sağlık alt yapısını biz kurduk. Şehir hastaneleri gibi eşi benzeri olmayan bir modeli hayata geçirdik ve koronavirüs salgını döneminde bunun meyvelerini toplamaya başladık.