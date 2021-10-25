Erdoğan: Türkiye artık kendi duruşunu sergilemeye başlayınca paniğe kapıldılar

Her evde araba var, kapıcısında araba var, ikinci el araba yetişmiyor.

İnsanımızın evindeki aşın, elektriğin, suyun, doğalgazın, hayallerin derdiyle dertleniyoruz. Utanmadan aşı yok diyor. Böyle bir yalan olur mu? Kim bunu diyen CHP'lisi İP'lisi. Bunlarda edep haya yok