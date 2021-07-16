Erdoğan: Türk milleti gerektiğinde düşmanı affetmesini ve yeni ittifaklar kurmasını bilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk milletinin gerektiğinde düşmanı affetmesini ve yeni ittifaklar kurmasını bildiğini söyledi.

Saray'da 15 Temmuz Milli Birlik Günü Anma Programına katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; konuşmasına, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler tarafından şehit edilen 251 şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Millet için vatanı korumak veya hakkını almak gayesiyle mücadele etmenin, bu uğurda şehitler vermenin, adeta ekmek yemek, su içmek kadar tabiî şeyler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Böylesine büyük bir mücadele müktesebatına sahip bir millet, gerektiğinde düşmanını affetmesini de, gerektiğinde yeni ittifaklar kurmasını da bilir; ama bu milletin asla affetmeyeceği bir şey varsa, o da kendi içinden çıkan hainlerin yaptığı ihanetlerdir" ifadelerine yer verdi.

'Teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz'

"15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz" diyen Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni şehitlerin hatıralarını yaşatmak, gelecek nesillerin de ibret almalarını sağlamak için inşa ettiklerini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin özellikleri hakkında bilgi veren Erdoğan, "Rabbimden bir daha 15 Temmuz gibi imtihanlara maruz bırakmamasını diliyorum. Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine, gizli açık fitne fesat odaklarına varlığımıza ve birliğimize kast eden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'Bu dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmek'

15 Temmuz'un ardından 27 gün süreyle 81 vilayettin tamamında 24 saat kesintisiz bir şekilde sürdürülen demokrasi nöbetlerine katılan vatandaşlara da teşekkür eden Erdoğan, "İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp PKK'nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ'ın devreye girdiği, onların yetmediği yerde başkalarının sahne aldığı bu dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmek Türk milletini esir etmektir. Bu büyük oyunu kuranlar Türk milletinin ülkesini ve devletini canı pahasına koruyacağını, en modern savaş araçlarının karşısında göğsünü siper ederek ezanına, bayrağına, Meclisi'ne, Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını hesap etmemişlerdir" diye konuştu.

'Son bir eşik var'

Milletin desteğiyle önlerine çıkartılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedeflerine doğru yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize Cumhur İttifakı olarak o bütünleştirdiğimiz son bir eşik var. Onu da aştığımızda artık ülke ve millet olarak yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'yi bu seviyeye getirdiğimizde şehitlerimize layık olabilmenin sevincine ve huzuruna inşallah kavuşmuş olacağız" düşüncesini dile getirdi.

'Mücadelemiz sürecek'

Türk milletinin gerektiğinde düşmanı affetmesini ve yeni ittifaklar kurmasını bildiğini söyleyen Erdoğan, "Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez. Ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecektir" açıklaması yaptı.

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, "İnşallah pazartesi, salı Kıbrıs yolculuğumuz olacak Devlet Bey ile birlikte geniş bir ekip inşallah orada olacağız ve Kurban Bayramını Kuzey Kıbrıs'ta inşallah namazımızı da orada kılacak ve merasimleri orada katılacağız" diye konuştu.