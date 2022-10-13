Erdoğan 'türban' teklifini yetersiz buldu, parti içinde tartışma var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin türban teklifi sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a anayasa değişikliği için talimat vermişti.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Erdoğan’a kabine toplantısında başta Adalet Bakanlığı olmak üzere AKP’li hukukçuların da katılımıyla hazırlanan anayasa değişikliği teklifi sunuldu. Ancak Erdoğan’ın hazırlanan teklifi “yetersiz bulduğu ve çalışmaların devam etmesini istediği” belirtilirken AKP içinde de teklifin “sadece başörtüsü serbestisini içermesi gerektiği” ve “sadece başörtüsü değil, aile yapısını koruyan madde de eklenmeli” tartışmaları yapılıyor.