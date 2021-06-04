Erdoğan: TSK içindeki hainlerden temizlendikçe başarıya koşuyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tatbikata ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket eden TSK, içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor" dedi.

Erdoğan, "TSK disiplini, yetenekleri ve kararlılığı bakımından dünyanın en hazır ordularındandır. Son dönemde Doğu Akdeniz'den Suriye ve Irak'taki operasyonlarda ordumuzun kabiliyetlerini görme imkanı bulduk" ifadesini kullandı.