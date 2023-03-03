Erdoğan: TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

“Depremin ilk 2 haftası geride kaldığında kalıcı barınma ihtiyacını giderecek adımları atma mecburiyetiyle karşı karşıyaydık” diyen Erdoğan, “NATO'dan gelen çok kalite, benzer İsviçre'den gelen çadırlar burada yerlerini aldı. Zemin ve etüt çalışmaları bitmiş projelerden başlayarak yeni konutların inşasına başladık. Yeni yerleşimleri planlarken, şehirlerin yönünü ovalardan dağlara döndürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerinde yapılacak konutlara ilişkin de bilgi veren Erdoğan, “Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 kat ve 3+1 olarak verilecektir. Düşük yoğunluk, düşük kat ve güvenlik önceliğimiz olacaktır. Bilim insanlarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin, yöre halkının görüşlerine göre hareket ediyoruz” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca şunları söyledi: