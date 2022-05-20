Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık gelenek haline getirdiği cuma namazı çıkışı açıklamalarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

"PKK ile mücadelemizi hepinizin de bildiği gibi, aslında AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine kılıf uydurdu. YPG'yi kabul etmiyorlar. YPG, PKK'nın doğurduğu terör örgütüdür.

Başta Almanya olmak üzere bütün AB ülkelerinde terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor. Bu ülkelerin yönetimleri her türlü güvenceyi veriyor. Biz defaatle anlattık, belgeler sunduk.

Ama ne yazık ki Batı bunları hala gizliyor, örtüyor. Bize bunları deyince vermiyorlar. Biz de bu işi en iyi bilen olduğumuza göre gereği ne ise yapmaya devam edeceğiz.

İsveç ve Finlandiya'ya NATO tepkisi

Batı bunları gizliyor ve kolluyor. Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir. Bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz."