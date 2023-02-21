AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı" dedi.
Erdoğan, "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Kentsel dönüşüm projeleriyle, Adana'da bir tanesi çıkmış, kentsel dönüşüme karşıyız diyor, CHP'den bir belediye başkanı. Ben belediye başkanlığı yaptım, İstanbul'da, kentsel dönüşüm denilen olay olmazsa olmazdır. Onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki vatandaşlarıma ne olur bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleşmemiz lazım ki huzurlu şekilde uyuyabilelim. Kentsel dönüşüm projeleriyle, TOKİ vasıtasıyla yürütülen toplu konut hamlelerinin önemini bir kez daha idrak ettik. Depremin etkilediği bölgelerde tek bir TOKİ binası dahi yıkılmadı.
- Bundan sonraki süreçte gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak, ona göre adımlarımızı atacağız. Bu başarıyı, deprem bölgesinden başlayarak tüm ülkeye teşmil etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizin; tarihi, kültürel, sosyolojik dokusunu koruyarak kısa sürede hepsini yeniden ayağa kaldıracağız.
- Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın konutlarını bir yıl içinde teslim etmeye başlayacağız.
- Vatandaşlarımdan bizlere 1 yıl müsaade etmelerini istirham ediyorum. Kayıplarımızı geri getiremesek de devletimizin yıkılanın yerine daha güzelini, dayanıklısını yapmakta muktedirdir.
- Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz, çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede' diyor, ne çadırını, ne yemeğini görmedik diyor, be ahlaksız, be namussuz, be adi, günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor, böyle vicdansızlık olur mu?
- 1 milyon 123 bin bina incelendi. 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Köylerimizi de bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Daha sonra bu konutlara yerleştireceğiz.
- Vatandaşlarımızdan bizlere bir yıl müsaade etmelerini istirham ediyorum. Devletimiz yıkılanın yerine daha güzelini yapmaya muktedirdir. Devlet ile millet arasında fitne sokmaya çalışanlarına prim vermeyin. Açıkça Türkiye düşmanlığı yapanlara kulak asmayın. Yasımıza, acımıza, toprak altında yatan canlarımıza hürmeti olmayan fırsatçıların sizi karamsarlığa sürüklemesine müsaade etmeyin. Nasıl daha önceki depremlerde, sellerde, yangınlarda hiçbir insanımızı aç ve açıkta bırakmadıysak; devletimiz depremzedelerimizin yanındadır. Yaşanan can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa bunların hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.