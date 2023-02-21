AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı" dedi.

Erdoğan, "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: