Erdoğan tepkiler sonrası paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamadan saatler sonra Twitter hesabından saat 20.45'te "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası'nın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bazı Twitter kullanıcıları, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlamasında mahsur kalan işçiler varken açılış paylaşımını yapılmasına tepki gösterdi. Erdoğan'ın paylaşımı gelen tepkilerin ardından silindi.