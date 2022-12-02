Erdoğan: Tatlı su mücahitliği yapanlara bakmayın, hiçbiri zalim karşısında konuşamaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Milletler; dirayetli liderler ve üreten bilim, kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükselir; bunları kaybettikçe de geriler.
- Birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar.
- Bugün tatlı su mücahitliği yapanlara bakmayın, bunların hiçbiri zalim karşısında konuşamaz.
- Son 10 yılda yaşadığımız her hadise milletimizin istiklali ve istikbali uğruna neler yapabileceğini bizlere gösterdi. Zor zamanlarda dik duruş sergilemek herkesin harcı değil.