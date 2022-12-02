Erdoğan: Tatlı su mücahitliği yapanlara bakmayın, hiçbiri zalim karşısında konuşamaz

Erdoğan, 'Birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Milletler; dirayetli liderler ve üreten bilim, kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükselir; bunları kaybettikçe de geriler.
  • Birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar.
  • Bugün tatlı su mücahitliği yapanlara bakmayın, bunların hiçbiri zalim karşısında konuşamaz.
  • Son 10 yılda yaşadığımız her hadise milletimizin istiklali ve istikbali uğruna neler yapabileceğini bizlere gösterdi. Zor zamanlarda dik duruş sergilemek herkesin harcı değil.