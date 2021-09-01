Erdoğan: Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım ayrım yapmadık, yapmıyoruz

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım yapmadığımız gibi, zaferlerimiz arasında da ayrım yapmadık, yapmıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: