Erdoğan: Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım ayrım yapmadık, yapmıyoruz

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım yapmadığımız gibi, zaferlerimiz arasında da ayrım yapmadık, yapmıyoruz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- "Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kara kuvvetlerinin helikopterleri ile evlerin çatısındaki vatandaşlarımızı sepetlere alıp güvenli bölgeye götürdüler. Dünyada bunun örneği yok. Korkuyu korkutuyorlar. Sinop'ta Kastamonu'da, Antalya'da Muğla'da Vatandaşlarımızı kurtardılar.
- Malazgirt'ten 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladık. 1071'deki duruşumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. Sultan Alparslan'a güç veren inanç hâlâ dimdik ayaktadır. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan zafer de Malazgirt ruhunun devam ettiğinin göstergesidir. 15 Temmuz'da ise ülkemizi işgal etmeyi hedefleyenler sukutu hayale uğratmıştır. Çanakkale nasıl bizimse 30 Ağustos da bizimdir. Kıbrıs barış harekatı nasıl bizimse 15 Temmuz'da bizimdir. Suriye harekatları nasıl bizimse Libya ve Karabağ zaferleri de bizimdir.
- Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'mız var. Taarruzi insansız hava aracı ile dünyadaki ilk 3 ülkeden biri olduk. Artık ülkemizin güvenliği için kimsenin icazetini almak durumunda değiliz.
- Ayrıca Karabağ'da Libya'da birçok başarıya imza attık. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta kararlı duruşumuzla birçok planı devre dışı bıraktık.
- Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Sadece baz etkisi ile açıklanamayacak bu büyüme verisi, Türkiye’nin bir üretim ekonomisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."