Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- "Bu fabrikamız 1973 yılından beri ordumuza hizmet veriyor. 4 yıl önce de bu tesisi Milli Savunma Bakanlığı bünyesine aldık. 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığımız ile fabrikada yeni bir dönemi başlattık. Esasen BMC burada sermayesinin tamamı devlete ait olan şirketin işletmecisi konumundadır. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Fabrikamızın işletmesini yürüten Türk firmasıdır. Kadrolarımız Asfat'ta bulunmaktadır. Hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim TSK'mızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir.
- Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding'in dışında ortak yoktur. Buradaki çalışmalar ülkemizin önede gelen demir-çelik sanayici Tosyalı Holding tarafından yürütürlecektir. Kim satıldığını iddia ediyorsa, yalan söylüyordur. Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan.
- Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyordur.
- (CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na) Sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun, saygısızlık yapıyorsun. Hele hele bu itham üzerinden ülkemize her kim ülkemize ve ordumuza iftira atıyorsa bilin ki devlet ve millet düşmanıdır. Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından da cezaya çarptırılmıştır. Aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyorlar. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cezayı verecektir. 6 ay sonra seçim var diyor. Sen bu 6 ay daha çok konuşursun. Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023.
- Biz Libya'da da varız. Azerbaycan'da da varız. Suriye'de de varız. Doğu Akdeniz'de de varız. Olmaya da devam edeceğiz.
- 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'tayız. Geniş bir ekiple orada olacağız.
- Geçen gün Avrupa Komisyon Başkanı'yla konuşuyoruz. Diyor ki 'Duydum ki Kıbrıs'a gideceksiniz.' 'Evet' dedim 'Gideceğim.' 'Orada sert mesajlar vermeseniz' diyor. Bunlar kimin kim olduğunu hâlâ öğrenememişler."