Erdoğan: Taksim Camisi, Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir

İstanbul Taksim'e yapılan cami, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan açıldı. Açılışın ardından Erdoğan bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu güzel eserin inşasını üstlenen Sur Yapı’nın sahipleri başta olmak üzere, mimarından sanatçısına kadar herkese teşekkür ediyorum. Az önce Altan Elmas Bey (Sur Yapı Başkanı), 'ben buranın çocuğuyum' dedi. Altan Bey, siz buranın çocuğusunuz da biz başka yerin çocuğu değiliz. Ben de Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik.

Taksim Camisi bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Çünkü caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok. Ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. Taksim Camisi, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. O günlerden bugünlere, kimler geldi kimler geçti. İstanbulumuzun en güzel yerlerinden biri olan Taksim Meydanı’nda camimizin içinden cemaati, minarelerden ezanı inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Mühendislik yöntemiyle ülkemizde ve dünyada sayılı projeler arasında yer alan camimiz İstanbul’un sembolleri arasında seçkin yerini şimdiden almıştır. Taksim Camisi, Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir.

'FETÖ'nün ibadet ve hayır kisvesi altında sergilediği ihanetin benzerlerini farklı görünümler, sıfatlar, bahaneler altında tekrarlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Taksim Camisi önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın

Milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle o dönem bu sözümüzü yerine yetiremedik. Aynı amaçla başbakan olarak tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk; o teröristlerin karşımıza dikildiği an."