Erdoğan: Tahılın en fazla ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için samimi çaba harcıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesinde konuştu.

Erdoğan "Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir" dedi.

"Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için yoğun gayret gösteriyoruz" diyen Erdoğan Karadeniz üzerinden tahıl sevkıyatı anlaşmasına değinerek şunları söyledi:

"Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatı noktasında BM ve taraflarla verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere en fazla ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında samimi çaba harcıyoruz."