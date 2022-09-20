Erdoğan: Suriyelilerin topraklarına dönmesini sağlayacak 250 bin konutun inşasına başladık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu karanlık tabloyu aydınlatabilmenin tek yolu uluslararası işbirliğini arttırmaktır.
- Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. İstanbul Mutabakatı ikinci ayını doldururken sevkiyatın artmasını memnuniyetle izliyoruz.
- İstanbul Mutabakatı hayati önem arz eden meselelerde sonuç verdiğini kanıtlamıştır.
- Son günlerde yeniden alevlenen savaşın Ukrayna'nın bağımsızlığı talebiyle sonlanması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek, uygulanabilir bir diplomatik süreci yaratmamız gerekiyor.
- BM'yi kapsayıcı vasfına yakışan daha adil bir dünya için çözümler üretebilen, ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırmamız şarttır. Güvenlik Konseyi'nin daha işleyişe kavuşması refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir.
- Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya büyüktür gerçeğinin altını çizmeye devam edeceğiz. Tüm üye ülkelerden destek beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.
- Türkiye'nin dış politikadaki vizyonu barış odaklı olmuştur. Tüm dünyada var gücümüzle çalışıyoruz.
- Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK'ya karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez. Bir an önce teröristleri desteklemekten vazgeçin. Teröre karşı yapmamız gerekenleri yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.
- Yaklaşık 1 milyon Suriyelinin topraklarına dönmesini sağlayacak 250 bin konutun inşasına başladık. Mülteci krizi, kendisi için daha iyi bir gelecek arayanların botlarını batırmakla çözülemez.