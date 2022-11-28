AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlarıyla toplantısının ardından açıklama yaptı.

Kamuda sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin yapılacak düzenlemeye ilişkin konuşan Erdoğan "Sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir" dedi. Erdoğan "3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak" diye konuştu.

Perşembe günü MGK'nin toplanacağını söyleyen Erdoğan "Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Terör saldırılarıyla verilen mesajı gayet iyi anlıyor ve bu eylemlere karşı sahada gereken karşılığı veriyoruz.

- Tahıl anlaşmasının süresini 120 gün daha uzattık. Amacımız bu savaşı (Ukrayna-Rusya) tamamıyla bitirmektir.

- Terör örgütünü yok etme ahdidi bir kez daha tekrarlıyoruz.

- (Düzce depremi) 87 milyon lira acil yardım ödeneği kullanılmış, 11 bin hanenin hafif hasarının tamiri için destek sağlanması kararlaştırılmıştır.

- Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu'muzu toplayacağız.

- Ülkemizin sınırlarını 30 km derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma altına alma kararlılığımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir.

- Binlerce kilometre öteden gelip terörist, masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak mecburiyetindedir.

- Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.

- İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.

- Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

- Uluslararası siyasette ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmayacağını, dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz.

- Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın.

- (Kamuda sözleşmeli personel) Sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir.

- 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

- Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak.

- Hamdolsun meslek liselerimizde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmıştır."