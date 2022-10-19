Erdoğan, Soylu'nun benzetmesini 6 gün sonra kürsüden söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devrimci ilan etmiş "Bugün doğu ve güneydoğunun her yerinde havalimanı, üniversite, hastane, statlar, bölünmüş yollar var. Doğu ile batı arasında bütün farkı kaldıran, ülke insanına ‘Bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyım’ dedirten anlayışı Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Sadece bir cumhurbaşkanı ve başbakan değildi Tayyip Erdoğan, barışın, sevginin, kardeşliğin adamıdır ve Türkiye’nin devrimcisidir.” demişti.

Erdoğan da bugünkü grup toplantısında kendisi için "Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim" dedi.

6 gün sonra bu benzetmeyi kullanması dikkatlerden kaçmadı.